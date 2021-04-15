Самарцев приглашают в ТЦ за прививкой от коронавируса

Передвижные пункты будут работать у "Космопорта" и "Меги" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В регионе продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. 16 и 17 апреля в Самаре будет организована работа мобильных комплексов возле торговых центров. Там жители области тоже смогут привиться от опасной болезни.

Речь идет о прививочных пунктах Волжской центральной районной больницы. 16 апреля передвижной комплекс медицинский работников остановится у ТЦ "Мега" на Московском шоссе. Он будет принимать пациентов на парковке у центрального входа с 12:00 до 16:00.

17 апреля, в субботу, специалисты будут работать возле торгового центра "Космопорт" на улице Дыбенко. Машина врачей организует точку доступа на парковке возле входа в магазин "Спортмастер" с 12:00 до 16:00.

Прийти на прививку может любой житель Самарской области, который старшей 18 лет. При себе необходимо иметь полис ОМС, паспорт и СНИЛС. Перед процедурой желающим предстоит проконсультироваться с терапевтом, который измерит температуру, сатурацию, артериальное давление, произведет осмотр и примет решение о проведении вакцинации. Если противопоказаний нет - то укол сделают. Вторым компонентом вакцины можно будет привиться через три недели - на передвижном пункте возле ТЦ, либо в поликлинике по адресу проживания.