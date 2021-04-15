В Самарском зоопарке выбрали имя для девочки-леопарда

Знакомьтесь, это Мира. Фото: Самарский зоопарк.

Сотрудники Самарского зоопарка выбрали имя для девочки-котенка, которая родилась у леопарда Фелиции. Конкурс проходил среди посетителей, они прислали больше 100 предложений – Финик, Печенька, Ева, Зена. Но победило имя Мира. Оно подкупило жюри своей этимологией.

- Нас привлекло его значение. По одной из версий, Мира образовано от слова «мир» и означает «мирная», «ладная». В арабской версии происхождения имя числится производным от Эмира - «принцесса», «дитя царских кровей». Осанка и поведение нашей девочки действительно царственные, - объяснили в зоопарке. -

Надеемся, что наша принцесса будет обладать мирным характером.

Самыми частыми именами из предложенных стали Анюта, Лео, Лапочка и Милашка. Самыми оригинальными – Печенька, Октябрина, Шабубла и Финик.