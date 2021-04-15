В Тольятти случайных прохожий обнаружил тело подростка

Эксперты и следователи проверяют, не обидел ли кто мальчика Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Этим летом Максиму должно было исполниться 18 лет, до дня рождения он не дожил двух месяцев. Тело подростка на дереве в Автозаводском районе Тольятти 13 апреля увидел случайный прохожий. Вызвал медиков, полицию, но помочь мальчику уже никто не мог. Он погиб на пустыре в 500 метрах от дома, в котором проживал.

По данным собственных источников «КП-Самара», предсмертной записки пока обнаружить не удалось. Обстоятельства гибели подростка проверяют следователи. Экспертам предстоит установить, есть ли на теле следы насилия, потом будет приниматься решение о том, можно ли обнаружить признаки криминала в том, что произошло с мальчиком, и следует ли возбуждать уголовное дело.

Мама Максима – педагог, семья считалась очень благополучной, сейчас там растет еще один мальчик - младший брат Максима, очень похожий на него внешне.