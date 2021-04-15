В пресс-центре "КП" - Самара" поговорили о пропуске паводка в 2021 году

Представители Жигулевской ГЭС на круглом столе в пресс-центре "КП"-Самара" рассказали, как сооружение готово к пропуску паводка в апреле 2021 года и каким будет график сброса воды. Эта информация интересует рыбаков и дачников, чьи участки находятся неподалеку от Волги, ведь после начала сбросов уровень реки неминуемо поднимется. Впрочем, сильного паводка в этом году не ждут - все должно пройти в штатном режиме.

- Водосливную плотину начнут открывать после 20 апреля, пик пропуска паводка придется предварительно на даты с 1 по 10 мая, - сообщил директор ГЭС Олег Леонов. Также на связь с помощью телемоста вышли представители Саратовской ГЭС, которая находится выше по течению, и рассказали, как обстоят дела с паводковой ситуации в их регионе и не придет ли к нам большая вода.

Весеннее половодье сейчас проходит в нормальном режиме, водохранилище не переполнено - уровень воды на отметке 51,35 метра, чуть ниже нормы, пока что подтопления есть только на малых реках, где под водой оказались низко расположенные мосты.

На Жигулевской ГЭС также напомнили, что работают в строгом соответствии с графиками, утверждёнными вышестоящими структурами. На данный момент уровень воды в Волге рядом с Самарой составляет 28,26 метра. После сбросов он может достичь 32 метров.

Подробнее о пропуске паводка и о том, как готова ко всем весенним мероприятиям Жигулевская ГЭС, что было сделано для успешной работы, читайте вскоре на сайте kp.ru.