В Самаре опровергли информацию о росте числа заболевших британским штаммом коронавируса

В Самарской области опровергают данные о росте заболевших британским коронавирусом Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Власти Самарской области опровергли информацию о росте числа заболевших британским штаммом коронавируса.

Ранее появилась информация, что в Самарской области возросло количество заболевших именно британским вирусом якобы с 1% до 10%. Подобные цифры во время своего обращения к населению представил глава информационный центр при оперштабе по противодействию распространения коронавируса в регионе Николай Ренц, однако, говорил он об общероссийской статистике.

По последним данным, в Самарской области с начала пандемии коронавирусом заразились порядка 58 тыс. человек. За прошедшие сутки в Самаре и Тольятти практически одинаковое количество новых заразившихся.