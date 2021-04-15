Работу соцсферы в регионах хотят сделать более человечной

Работу соцсферы хотят сделать более ориентированной на людей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Агентство стратегических инициатив (АСИ) по поручению президента РФ Владимира Путина разработало "Национальную социальную инициативу" (НСИ). Об этом шла речь во время совместном заседании президиума Госсовета РФ и АСИ, в котором принимал участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Президент отметил, что смысл этого общественно значимого проекта – улучшить, сделать более человечной работу социальной сферы, выстроить все процессы, исходя из запросов и потребностей граждан.

В Самарской области ведется комплексная работу по развитию системы образования, здравоохранения, благоустройства, поддержке бизнеса. Детские сады, школы, поликлиники строятся по согласованию с жителями конкретных территорий. Именно люди решают, какой объект социальной инфраструктуры им необходим в первую очередь.

- У нас есть успешные практики, которые с удовольствием берут другие регионы. Это и наш опыт по организации ухода на дому за детьми с тяжелыми заболеваниями, внедрение цифровых сервисов для получения мер поддержки, разработки в сфере образования детей, организации их досуга и отдыха, - рассказал губернатор.