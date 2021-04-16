В Самарской области пьяный подросток уснул на железнодорожных путях

Парень отдыхал с друзьями всю ночь и не смог дойти до дома Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Сызранский линейный отдел полиции поступило сообщение, что около железнодорожных путей в районе станции Путейская в городе Октябрьск находится молодой человек. Сотрудники полиции прибыли к месту и обнаружили в полутора метрах от рельсов 16-летнего подростка в состоянии алкогольного опьянения.

- Ученик 9-го класса в компании своих взрослых друзей распивал в заброшенном доме спиртные напитки с 10 вечера до 7 утра. После он отправился на прогулку в неизвестном направлении, - рассказали КП-Самара в Сызранском ЛО МВД на транспорте.

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних линейного отдела полиции провели с подростком и родителями профилактическую беседу. В отношении несовершеннолетнего был составлен административный протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения, а также протокол был составлен в отношении родителя за неисполнение родительских обязанностей. Теперь родителям трудного подростка грозит штраф до 3 тысяч рублей.