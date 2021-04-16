В Самаре начали ходить теплоходы в Ширяево и Шелехметь

Открывается навигация на правый берег Волги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 16 апреля 2021 года открывается речная навигация по маршрутам Самара-Ширяево и Самара-Шелехметь. На сайте Самарского речного пассажирского предприятия опубликовали расписание движения теплоходов.

Так, из Самары в Ширяево пока можно добраться на теплоходе один раз в день. От речного вокзала теплоход будет отчаливать в 8:30, заезжать на причал Поляны им. Фрунзе, а уже оттуда в Ширяево он прибудет в 11:00. Обратно в Самару из Ширяево теплоход отправится в 16:00, На Поляну Фрунзе он прибудет в 17:15, а на речной вокзал в 18:00.

Из Самары в Шелехметь можно отправиться дважды в день. Отправление с Речного вокзала будет в 8:15 и в 16:00. Теплоход будет заезжать на пристань Нижний пляж и прибудет в Шелехметь в 9:15 и в 17:00. В обратном направлении из Шелехмети в Самару можно отправиться в 9:30 и в 17:15.

Также, с 17 апреля, стартуют пассажирские перевозки в Гаврилову Поляну. Из Самары теплоход отчалит в 7:45, с заездом на пристань Поляны Фрунзе, Подгоры и в Гаврилову Поляну он прибудет в 9:50. В обратном направлении теплоход от Гавриловой Поляны будет стартовать в 17:00.