Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия16 апреля 2021 9:25

В Самаре на улице Дыбенко ночью произошел взрыв газа, есть пострадавшие

Хлопок газа произошел около 11 часов вечера
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий
ЧП произошло около 11 часов вечера Фото: ПСО Самара

ЧП произошло около 11 часов вечера Фото: ПСО Самара

В Самаре около 23:00, 15 апреля 2021 года, на улице Дыбенко, 118 произошел хлопок бытового газа. По предварительным данным, пострадал 1 человек. Об этом КП-Самара рассказали в городском Поисково-спасательном отряде.

На месте ЧП работали экстренные службы города. Хлопок газа в плите произошел такой силы, что в квартире вылетели окна. Сейчас пострадавшему хозяину квартиры оказывают необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время выясняются причины происшествия, оценивается нанесенный ущерб.

ЧП