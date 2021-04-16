В Самаре на улице Дыбенко ночью произошел взрыв газа, есть пострадавшие

ЧП произошло около 11 часов вечера Фото: ПСО Самара

В Самаре около 23:00, 15 апреля 2021 года, на улице Дыбенко, 118 произошел хлопок бытового газа. По предварительным данным, пострадал 1 человек. Об этом КП-Самара рассказали в городском Поисково-спасательном отряде.

На месте ЧП работали экстренные службы города. Хлопок газа в плите произошел такой силы, что в квартире вылетели окна. Сейчас пострадавшему хозяину квартиры оказывают необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время выясняются причины происшествия, оценивается нанесенный ущерб.