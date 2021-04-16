Президентом АвтоВАЗа снова станет Николя Мор

Николя Мор снова станет президентом АвтоВАЗа

Президентом АвтоВАЗа вновь станет француз Николя Мор, сообщили в пресс-службе предприятия.

Он возглавит тольяттинский автозавод с 1 июня, сменив на этом посту другого француза - Ива Каракатзаниса.

Мор уже работал в Тольятти с апреля 2016 года до начала 2018 года, когда вместо него пришел Каракатзанис.

С января 2018 года Мор был старшим вице-президентом Groupe Renault и руководителем региона Евразия. В сентябре прошлого года он стал исполнительным вице-президентом Groupe Renault по преобразованиям. В мае, еще до вступления в должность в Тольятти, он станет генеральным директором по операциям Groupe Renault в России и СНГ. Эту должность он будет совмещать с главой тольяттинского предприятия.