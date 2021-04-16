Филиал Третьяки в Самаре начнет полноценно работать в первом квартале 2022 года

В здании Фабрики-кухни будет располагаться филиал Третьяковской галереи

Филиал Третьяковской галереи в Самаре начнет полноценную работу в первом квартале 2022 года. Об этом рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время заседания Попечительского совета филиала Третьяковки.

- Мы рассчитываем, что реконструкция здания Фабрики-кухни завершится в текущем году. А в первом квартале 2022 года в полной мере, после введения здания в эксплуатацию, филиал Третьяковской галереи начнет работать на своей площадке, - сказал губернатор.

Вокруг здания Фабрики-кухни, где располагается филиал, благоустраивают территорию. Там планируется отремонтировать сквер Памяти борцам революции. Также приведут в порядок дороги. Работы ведутся сразу по двум нацпроектам – «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Жилье и городская среда».

Несмотря на ремонт здания, Третьяковка уже сейчас проводит выставки в Самаре совместно с городскими выставочными площадками.