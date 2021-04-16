В Самарской области ищут пожилую женщину в синем платке

В Самарской области ищут пожилую женщину

В Похвистнево разыскивают пожилую женщину, которая 13 апреля ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, 66-летняя Галина Юрьевна Сарафанова, когда уходила из дома, была одета в халат с рисунком цветка, коричневый кардиган, синий пуховик, черные спортивные брюки, черную кофту и темно-коричневые ботинки. Скорее всего, на голове у нее был синий платок.

На вид женщине 65-70 лет, у нее худощавое телосложение, рост примерно 160 см, седые волосы до плеч. Отмечается, что ходит женщина медленно.

Тех, кому что-то известно о месте нахождения пожилой женщины, просьба сообщить по телефонам: 89377905002, 89377955549, в дежурную часть полиции 8 (84656) 2-34-69 или по номеру 112.