Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 апреля 2021 21:10

На дублере Московского шоссе закрыли движения из-за аварии на водоводе

Водителей просят заранее планировать объезд поврежденного участка
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий
На дублере Московского шоссе на Мехзаводе ограничили движение

На дублере Московского шоссе на Мехзаводе ограничили движение

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в пятницу вечером, 16 апреля, перекрыли движения на дублере Московского шоссе в районе поселка Мехзавод. Об этом сообщает региональный минтранс.

Авария на водоводе произошла в 11-м квартале около дома №13. Дорогу там перекрыли до завершения ремонтных работ. Когда именно устранят повреждение, не уточняется.

Ранее на улице Аминева из-за дефекта теплосети образовалась яма, в которую провалился внедорожник. До этого в Самаре произошло несколько случаев, когда машины проваливались в крупные ямы на проезжей части. На улице Стара Загора легковушка повисла над огромной ямой, а до этого на улице Венцека под грузовым автомобилем также провалился асфальт