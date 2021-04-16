На дублере Московского шоссе закрыли движения из-за аварии на водоводе

На дублере Московского шоссе на Мехзаводе ограничили движение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в пятницу вечером, 16 апреля, перекрыли движения на дублере Московского шоссе в районе поселка Мехзавод. Об этом сообщает региональный минтранс.

Авария на водоводе произошла в 11-м квартале около дома №13. Дорогу там перекрыли до завершения ремонтных работ. Когда именно устранят повреждение, не уточняется.

Ранее на улице Аминева из-за дефекта теплосети образовалась яма, в которую провалился внедорожник. До этого в Самаре произошло несколько случаев, когда машины проваливались в крупные ямы на проезжей части. На улице Стара Загора легковушка повисла над огромной ямой, а до этого на улице Венцека под грузовым автомобилем также провалился асфальт