В Самаре в пробке на Ново-Садовой мотоциклист врезался в две легковушки

Мотоциклист в пробке в Самаре задел две машины. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре мотоциклист на Ново-Садовой в сильной пробке врезался сразу в две машины. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла в пятницу, 16 апреля, около улицы Потапова. В плотном потоке, где всегда в будние дни скапливается пробка, мотоциклист, ехавший в сторону «Современника», задел сначала легковушку «Дэу Нексия», а затем сразу же ВАЗ-21099.

В результате аварии травмы получил только мотоциклист, его на скорой помощи отвезли в больницу. Обстоятельства аварии сейчас выясняются, известно, что мотоциклист был трезвый и ехал в шлеме.

Ранее сообщалось, что в Самарской области в эти выходные будут проводить масштабные рейды по выявлению грубых нарушений правил дорожного движения.