В Самаре школьник воткнул своей однокласснице ручку в спину

По факту происшествия проводится проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В минувшую пятницу, 16 апреля, в детской больницу имени Ивановой в Самаре обратилась 8-летняя местная жительница. Медики диагностировали ей колотую рану спины.

- По словам девочки, травму она получила в своей школе на проспекте Карла Маркса. На перемене одноклассник воткнул ручку ей в спину, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

К счастью, травма оказалась не очень серьезной. Госпитализация ребенку не понадобилась. Сейчас полицейские Октябрьского район города проводят проверку по факту случившегося.