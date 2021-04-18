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Происшествия18 апреля 2021 14:07

В Самаре школьник воткнул своей однокласснице ручку в спину

Девочка обратилась за помощью в больницу, сейчас по факту происшествия полиция проводит проверку
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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По факту происшествия проводится проверка

По факту происшествия проводится проверка

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В минувшую пятницу, 16 апреля, в детской больницу имени Ивановой в Самаре обратилась 8-летняя местная жительница. Медики диагностировали ей колотую рану спины.

- По словам девочки, травму она получила в своей школе на проспекте Карла Маркса. На перемене одноклассник воткнул ручку ей в спину, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

К счастью, травма оказалась не очень серьезной. Госпитализация ребенку не понадобилась. Сейчас полицейские Октябрьского район города проводят проверку по факту случившегося.

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