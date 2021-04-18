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Дом. Семья18 апреля 2021 16:20

В «Самарской Луке» рассказали, какие звери живут на их территории

Сотрудники парка совместно с госинспекторами провели маршрутный учет животных
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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В парке много интересных животных. ФОТО: Самарская Лука

В парке много интересных животных. ФОТО: Самарская Лука

В национальном парке «Самарская Лука» посчитали, сколько на их территории находится млекопитающих. Сделали это работники учреждения и госинспектора по охране территории.

— Учеты проводятся на утвержденных маршрутах, которые имеются в каждом лесничестве. В «Самарской Луке» 26 таких маршрутов общей протяжностью почти 600 км, — отмечают в пресс-службе парка.

По итогам учетов, завершившихся в марте 2021 года, специалисты узнали, что на территории «Самарской Луки» обитают 841 косуля, 408 лосей, 13 благородных оленей, 26 кабанов, 1 рысь, 300 лисиц, 248 куниц, 170 зайцев — русаков и 827 зайцев беляков. Не удалось зафиксировать следы горностаев, ласок, хорьков, норок и волков, но, возможно, их просто не удалось обнаружить из-за снега и заморозков.

Живой уголок