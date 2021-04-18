Силовики нашли в тольяттинском баре 11 человек "под кайфом" и 25 пакетов с наркотиками

Правоохранители пришли на мероприятие со служебными собаками Фото: СОЦСЕТИ

Сотрудники прокуратуры Автозаводского района Тольятти совместно с Управлением наркоконтроля ГУ МВД России по региону нагрянули с проверкой в "Union bar" на улице Юбилейной в Автограде. По оперативной информации, там могли осуществлять торговлю наркотическими средствами и психотропными веществами.

- В ходе рейда задержаны 11 человек, которые направлены на медицинское освидетельствование. Кроме того, в ходе проверки изъято 25 пакетов с наркотическими веществами общей массой более 10 г., - отмечают в надзорном ведомстве.

Сейчас назначена химическая экспертиза. По ее итогам правоохранители будут принимать решение о возбуждении уголовного дела.