51 год назад с главного конвейера АвтоВАЗа сошли первые Жигули

19 апреля 1970 года с главного конвейера ВАЗа сошли первые Жигули Фото: Профсоюзная организация АвтоВАЗа
Ровно 51 год назад на Волжском автомобильном заводе с конвейера сошел первый автомобиль ВАЗ-2101. «Жигули» положили начало созданию отечественных автомобилей, которые являются одними из самых популярных у россиян.
Первый ВАЗ-2101 был внешне похож на итальянскую модель «Фиат», но с более 800 изменениями в конструкции. В конце октября 1970 года первая партия тольяттинских автомобилей была отправлена в Москву.
17 апреля 2021 года в павильоне сквера 50-летия АвтоВАЗа состоялась творческая встреча с ветеранами завода, организованная профсоюзом.
Ветеран АвтоВАЗа Владимир Вихляев написал стихотворение в честь легендарного автомобиля ВАЗ-2101.
А он был первым! Самым первым!
Рождённый нами «Жигули»!
Каким-то необыкновенным,
Как, впрочем, люди той поры!
Поры великих начинаний!
Поры неистовых идей!
Поры достойных созиданий!
Поры нехоженых путей!
А он был новым! Самым новым!
И привлекательным во всём!
Таким красиво образцовым
С душой, пылающей огнём!
И, до сих пор, хоть и не часто,
Но обернёшься иногда,
Когда по улице контрастно
Проедет прошлых лет мечта!
А он был лучшим! Самым лучшим!
Доступным, быстрым и простым!
Он стал для многих неразлучным
Надёжным другом легковым!
В нём так уютно и комфортно
Куда-то ехать день и ночь.
С семьёй на дачу, на курорты.
На край земли умчаться прочь.
А он был самым! Самым, самым!
Из сказки воплощённым в быль.
Для всех и каждого желанным –
Народный наш автомобиль!
Его судьба - судьба народа,
Его создали всей страной!
Да и масштаб автозавода
Всех поражал величиной!
А он и был, и есть, и будет –
Наш самый первый «Жигули»!
Рождённый волей ярких судеб
Больших Людей большой Страны!
Прошли года, но он, как прежде,
Сегодня вдохновляет нас,
Как символ веры и надежды
В себя, в Тольятти, в АВТОВАЗ!