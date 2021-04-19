51 год назад с главного конвейера АвтоВАЗа сошли первые Жигули

19 апреля 1970 года с главного конвейера ВАЗа сошли первые Жигули Фото: Профсоюзная организация АвтоВАЗа

Ровно 51 год назад на Волжском автомобильном заводе с конвейера сошел первый автомобиль ВАЗ-2101. «Жигули» положили начало созданию отечественных автомобилей, которые являются одними из самых популярных у россиян.

Первый ВАЗ-2101 был внешне похож на итальянскую модель «Фиат», но с более 800 изменениями в конструкции. В конце октября 1970 года первая партия тольяттинских автомобилей была отправлена в Москву.

17 апреля 2021 года в павильоне сквера 50-летия АвтоВАЗа состоялась творческая встреча с ветеранами завода, организованная профсоюзом.

Ветеран АвтоВАЗа Владимир Вихляев написал стихотворение в честь легендарного автомобиля ВАЗ-2101.

А он был первым! Самым первым!

Рождённый нами «Жигули»!

Каким-то необыкновенным,

Как, впрочем, люди той поры!

Поры великих начинаний!

Поры неистовых идей!

Поры достойных созиданий!

Поры нехоженых путей!

А он был новым! Самым новым!

И привлекательным во всём!

Таким красиво образцовым

С душой, пылающей огнём!

И, до сих пор, хоть и не часто,

Но обернёшься иногда,

Когда по улице контрастно

Проедет прошлых лет мечта!

А он был лучшим! Самым лучшим!

Доступным, быстрым и простым!

Он стал для многих неразлучным

Надёжным другом легковым!

В нём так уютно и комфортно

Куда-то ехать день и ночь.

С семьёй на дачу, на курорты.

На край земли умчаться прочь.

А он был самым! Самым, самым!

Из сказки воплощённым в быль.

Для всех и каждого желанным –

Народный наш автомобиль!

Его судьба - судьба народа,

Его создали всей страной!

Да и масштаб автозавода

Всех поражал величиной!

А он и был, и есть, и будет –

Наш самый первый «Жигули»!

Рождённый волей ярких судеб

Больших Людей большой Страны!

Прошли года, но он, как прежде,

Сегодня вдохновляет нас,

Как символ веры и надежды

В себя, в Тольятти, в АВТОВАЗ!