В Самаре молодой предприниматель развивает магазин эко-товаров без упаковки

На полках эко-магазина можно найти различные товары на любой вкус

Самарец Андрей Жвакин стал призером федерального этапа конкурса «Молодой предприниматель России 2020» и сейчас предприниматель развивает эко-проект магазина товаров без упаковки.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркивал, что создание благоприятных условий для предпринимателей – приоритетная задача в работе региональных властей. Молодых предпринимателей поддерживают на всех этапах развития собственного бизнеса. Вопрос формирования комфортного делового климата, создания условий для развития предпринимательства в регионе курирует министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Магазин товаров без упаковки «Экосистема», который создал Андрей Жвакин, уже существует в некоторых городах России. Предприниматель решил, что в Самаре такой магазин тоже будет пользоваться популярностью среди местных жителей. По мнению бизнесмена, в Самаре есть достаточно сторонников бережного отношения к экологии для того, чтобы открыть подобный магазин.

Эко-магазин товаров без упаковки находится в новом творческом кластере по ул. Ленинградской, 29. В магазине представлены товары длительного пользования, которые являются альтернативой одноразовым. Кроме того, есть товары из натуральных ингредиентов и косметика в розлив.