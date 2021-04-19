Самара вошла в десятку городов, где чаще всего нарушают ПДД

Опрос проводился среди пешеходов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Исследовательское агентство Zoom market составил рейтинг российских городов, где больше всего нарушителей правил дорожного движения. В список вошли 28 городов, Самара заняла 10 место.

Исследователи провели социологический опрос среди пешеходов и выяснили, в каких городах чаще всего автолюбители нарушают ПДД. Рейтинг был сформирован на основе четырех вопросов: Часто ли автомобилисты нарушают ПДД по отношению к пешеходам? Всегда ли вас пропускают на пешеходном переходе? Автомобилисты паркуются на специально отведенных местах? Какая категория водителей чаще всего нарушает ПДД?

Так, первое место заняла столица Дагестана Махачкала, на втором месте Ростов-на-Дону, а третью строчку занял Краснодар. Самара в рейтинге недисциплинированных водителей заняла десятое место. Интересно, что, по мнению пешеходов, самые вежливые водители живут в Москве.

Опрос проводился по методу личных и телефонных интервью в 28 городах РФ. Общая выборка составила 3360 респондентов.