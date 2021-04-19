В Самаре на проспекте Ленина на припаркованные автомобили упало дерево

О пострадавших людях не сообщается Фото: Дмитрий Стародубцев

19 апрели в сети появились фотографии упавшего на автомобили дерева. Автор утверждает, что ЧП произошло на проспекте Ленина в Самаре.

- Во дворах на проспекте Ленина дерево приземлилось на машины, - пишет самарец Дмитрий.

Напомним, синоптики Приволжского УГМС ранее сообщали, что в Самарской области ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с. Вероятно, что сильный ветер способствовал обрушению дерева.

Автор фотографии не сообщает, какие повреждения получили автомобили. Неизвестно также считается ли данное происшествие страховым случаем и кто будет отвечать за последствия.