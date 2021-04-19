Лосей из питомника Самарского зоопарка перевели на новое место

Лоси уже осваиваются на новом месте Фото: СОЦСЕТИ

На прошлой неделе в Питомник с сафари-парком Самарского зоопарка в посёлке Формальный перевели лосиху Ладу и лося Яшу. Переводили лосей пешим ходом. Лада шла спокойно и грациозно, а вот Яша, как настоящий мальчишка, постоянно отставал и хорохорился перед другими обитателями питомника – козами, пони и осликами.

На новом участке в 20 Га лоси прекрасно себя чувствуют, радуются как солнышку, так и лужам, с огромным удовольствием трапезничают молодыми ветками деревьев.

Пока Лада относится к Яше с настороженностью, но сотрудники зоопарка надеются, что они скоро подружатся, а после и заведут потомство.

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