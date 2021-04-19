В Самарской области присяжные признали человека виновным в убийстве

Это уголовное дело рассматривают в Ставропольском районном суде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставропольском районном суде суд присяжных вынес обвинительный вердикт по делу об убийстве на территории дачного товарищества около села Выселки.

- По версии следствия, вечером 7 сентября 2019 года между подсудимым и потерпевшим во время распития спиртного произошла ссора, в ходе которой один нанес другому два удара ножом, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» старший прокурор отдела отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области Наталья Бажитова. – Потерпевший скончался на месте происшествия.

Под суд отдали Олега С. – мужчине вменили убийство. Тот просил, чтобы его судьбу решал суд присяжных.

14 апреля присяжные единодушно признали его виновным. Теперь стороны готовятся к прениям, в ходе которых гособвинению предстоит высказать о мере наказания, которую стоит назначить подсудимому. За убийство закон предусматривает суровое наказание: от 6 до 15 лет реального лишения свободы.