Пункты вакцинации от COVID-19 в Самаре нанесли на карту

В Самарской области продолжается вакцинация

Пункты вакцинации от COVID-19 в Самаре нанесли на Яндекс.Карты для того, чтобы каждый житель города мог без труда найти ближайший из них. На карте прописан адрес, время работы, контактные данные. Найти все пункты можно без труда, просто вбив в поисковую строку ключевую фраз - где сделать прививку или "пункт вакцинации в Самаре".

Такая карта создана для того, чтобы каждый житель смог найти ближайший удобный прививочный пункт. Напомним, что в минувшие выходные в регионе работали передвижные пункты для прививки - около крупнейших торговых центров, ими воспользовались несколько сотен человек - практически, без отрыва от работы или покупок.

Сегодня прививки сделали уже более 200 тысяч жителей Самарской области. Вакцины продолжают поступать в регион, в отдаленных селах сделать прививку жители могут в мобильных пунктах, которые специально закупили в губернию.

Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по телефону поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС. Также работает телефон горячей линии 122.