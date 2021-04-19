Жителям Самары напомнили об ответственности за участие в несанкционированных акциях

Самарцев призывают вести себя в рамках закона

Жителям Самары в прокуратуре напомнили об ответственности за участие в несанкционированных массовых акциях. По данным ведомства призывы к подобному поведению появились в интернете и исходят они от организаций, которые прокуратура Москвы уже требует признать экстремистскими. В прокуратуре напоминают, что участие в таких акциях - это административное правонарушение, за которое грозит наказание вплоть до ареста.

Также в ведомстве обратились к владельцам сайтов и интернет-компаниям, как российским так и иностранным с призывом удалять информацию с призывами к участию в подобных акциях в противном случае им может грозить административное наказание по статье 13.41 кодекса РФ об административных правонарушениях. Более того, призывы к массовым беспорядкам и участие в таких действиях уже попадают под статью уголовного кодекса РФ и наказываются гораздо жестче.

Внимание родителей обращают на то, что участие в акциях несовершеннолетних тоже недопустимо - в этом случае привлечь к административной ответственности могут родителей и других законных представителей ребенка - по статье 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.