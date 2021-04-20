В Самарской области не нашли британских и южноафриканских штаммов коронавируса

Новы штаммов коронавируса в регионе не обнаружили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области не выявили британских и южноафриканских штаммов коронавируса, об этом сообщили во время очередного заседания регионального оперштаба.

Новые штаммы коронавируса в Великобритании и ЮАР обнаружили в конце 2020 года. Как считают специалисты, они являются более заразными и агрессивными, при этом между собой никак не связаны, а развились независимо друг от друга.

Хотя этих штаммов в регионе не обнаружено, таможенникам и представителям других надзорных ведомств, работающих на границе, рекомендуют сделать прививки.

По последним данным, в Самарской области с начала пандемии коронавирусом заразились почти 60 тыс. человек. На майские праздники в регионе планируют усилить контроль за соблюдением запретов.