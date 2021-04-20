Внутрирайонные администрации Самары планируют наделить правом самим сносить незаконные гаражи и киоски

Администрация района должна будет благоустроить освободившуюся территорию за свой счет Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской губернской думе состоялось заседание комитета по местному самоуправлению. Глава Октябрьского района Александр Кузнецов выступил с инициативой наделить администрации районов Самары дополнительными полномочиями.

- В частности, администрации внутригородских районов Самары смогут самостоятельно выявлять, демонтировать, вывозить и хранить незаконные временные постройки, киоски, навесы и гаражи, а также заборы, столбы и блоки, которые препятствуют движению пешеходов и автотранспорта, - выступил с инициативой Александр Кузнецов.

Проект закона Самарской области «О внесении изменения в статью 26 Закона Самарской области «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления г.о. Самара и внутригородских районов г.о. Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов» получил поддержку законодателей. Однако комитет рекомендовал Думе внести некоторые правки.

- Прежде чем браться за снос какого-либо, пусть даже незаконного объекта, администрация района должна будет предоставить план дальнейшего благоустройства освободившейся территории, - отметил председатель комитета Самарской Губернской Думы по местному самоуправлению Михаил Матвеев.

Кроме того, по мнению Матвеева, деньги на выполнение работ должны быть выделены из районного бюджета. Как сказал депутат, к сожалению, зачастую наблюдается такая картина в областной столице, когда при сносе гаражей и даже целых гаражных массивов, не осуществляется дальнейшее благоустройство этой территории. Поэтому, после доработки законопроекта, он будет поддержан Думой.