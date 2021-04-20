Прямое авиасообщение между Самарой и Минском может быть возобновлено

Воздушный мост может быть восстановлен Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с послом Республики Беларусь в РФ Владимиром Семашко. Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества Самарской области и Беларуси. Одним из предложений Дмитрия Азарова стало возобновление прямого авиасообщения Самары и Минском.

- Опыт такой был, думаю, что сейчас самое время авиасообщение восстановить, – отметил губернатор Самарской области.

Ранее самолеты в Самару и Минск летали три раза в неделю. В период пандемии воздушный мост был разрушен, однако сейчас есть основания для его восстановления.

- Сегодня тенденция восстановления транспортного сообщения между Республикой Беларусь и Россией есть и на федеральном уровне. Мы стремимся к увеличению наших партнерских отношений, а также к развитию туризма, - отметил посол.

Помимо того, что восстановление прямых рейсов из Самары в Беларусь укрепят партнерские отношения, воздушный мост поддержит связь с братскими народами и сохранит культурные ценности и традиции.