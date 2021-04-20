В конце апреля в Самаре откроется региональный центр «Мой бизнес»

"Дом предпринимателя" станет главным событием весны для бизнесменов Самары

В конце апреля в Самаре, на улице Молодогвардейская, 211 состоится торжественное открытие большого регионального центра «Мой бизнес».

Новый двухэтажный центр общей площадью более 2,3 тысяч квадратных метров будет представлять всю действующую региональную инфраструктуру развития предпринимательства в Самарской области. В центре разместятся: Гарантийный фонд Самарской области, Региональный центр развития предпринимательства, Информационно-консалтинговое агентство, Центр поддержки экспорта.

На сегодняшний день в регионе уже работают шесть центров «Мой бизнес» в Самаре, Тольятти, Сызрани, Отрадном, Новокуйбышевске и Чапаевске, где предприниматели могут получить консультацию.

- В этом году планируем создать аналогичные центры в Кинеле, Октябрьске и Похвистнево, - сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В региональном центре будущие и действующие бизнесмены смогут получить помощь в вопросах регистрации, правильно оформить документацию, рассчитать налоги и составить налоговую декларацию. Кроме того, начинающим предпринимателям разъяснят условия работы в качестве самозанятого.