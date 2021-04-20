В Самаре военную технику к Параду Победы покажут только людям в масках

В Самаре выставят военную технику

В Самаре с 6 по 9 мая пройдет выставка военной техники, которая примет участие в Параде Победы 2021 года. 14 единиц техники будут располагаться на улице Чапаевской, в границах Вилоновской и Красноармейской. Выставку военной техники в Самаре в 2021 году смогут посетить все желающие, но только при соблюдении строгого масочного режима.

В эти даты с 6 по 9 мая также будет ограничен проезд по улице Чапаевской, это необходимо для обеспечения безопасности жителей города. Организаторы предупреждают, что при изменении эпидемиологической обстановки формат массовых мероприятий ко Дню Победы может меняться.

Всех жителей просят максимально поспособствовать тому, чтобы все прошло хорошо. Для этого нужно активнее прививаться, быть внимательным к себе и своим близким, носить маску, мыть руки не пренебрегать социальной дистанцией.