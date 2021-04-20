В этом году на репетиции зрителей не позовут Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Репетиции Парада Победы в Самаре в 2021 году пройдут без зрителей. Они состоятся 3 и 5 мая на площади Куйбышева, в эти дни доступ на нее будет ограничен. Генеральная репетиция Парада Победы в Самаре - 2021 состоится 7 мая, в ней уже примут участие полные составы парадных расчетов, военная техника, а над площадью пролетят самолеты.

- В составе парадных расчетов 9 мая 2021 года по площади Куйбышева пройдет более 2100 человек, а также проедут более 63 единиц военной техники и вооружения. Впервые по площади Куйбышева пройдут зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», - сообщили организаторы.

В дни репетиций военного парада с расположенных на 1-й очереди набережной шести гаубиц проведут холостые залпы. Пока что судьба самого Парад также окончательно не решена: возможность проведения массовых мероприятий зависит исключительно от эпидемиологической обстановки. Все планы могут быть скорректированы, если она изменится. Жителей просят быть ответственными, носить маску и соблюдать социальную дистанцию.