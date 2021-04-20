"Бессмертный полк" в Самаре 9 мая 2021 года пройдет онлайн

На сайте можно оставить заявку на участие в акции

Шествие "Бессмертный полк" в Самаре 9 мая 2021 года пройдет в онлайн-формате, как и в прошлом году. Вместе с жителями всей России, самарчане смогут принять участие в виртуальном параде. Для этого нужно подать заявку в личном кабинете на сайте. После того, как заявку одобрят модераторы, участнику сообщат, во сколько фотография его родственника появится "в строю". Также можно отдельно запросить запись фрагмента с демонстрацией портрета.

- Первое онлайн шествие «Бессмертный полк онлайн» транслировалось на сайте polkrf.ru и в соцсетях, трансляция шла 20 дней. Успех прошлого года, когда виртуальный народный парад посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире, - рассказали организаторы.

Именно успех такой акции и подсказал: ее надо повторить. В этом году все будет сделано более технологично: все трансляции пройдут в один день, 9 мая. Сетку разделят по регионам, транслировать общероссийскую акцию будут на местных ТВ, экранах в городе и в социальных сетях.

Также стало известно, что Бессмертный полк могут провести и офлайн - 24 июня, если эпидемиологическая обстановка позволит это сделать.