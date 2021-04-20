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Происшествия20 апреля 2021 20:06

Житель Самары дал 15-летнему подростку попробовать наркотики и попал под статью

Возбуждено уголовное дело
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Расследование продолжается

Расследование продолжается

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местного жителя подозревают в склонении несовершеннолетнего к употреблению наркотиков. Следственным отделом по Промышленному району Самары было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 16 февраля 2021 года в одной из квартир на улице Калинина, подозреваемый склонил 15-летнего подростка к употреблению наркотических веществ.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается при оперативном сопровождении сотрудников ГУ МВД по Самарской области. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Криминал