В Самарской области уничтожили более 120 кг синтетических наркотиков, в том числе 75 кг героина

Всего в результате проведения в 2018-2020 годах было изъято более 120 кг запрещенных веществ Фото: УФСБ по Самарской области

В производстве УФСБ России по Самарской области за последние три года находился ряд уголовных дел по факту незаконного производства, сбыта и хранения наркотиков в крупном и особо крупном размере. В связи со вступлением приговоров в законную силу, изъятые вещества были уничтожены путем сожжения.

В 2019 году сотрудниками УФСБ России по Самарской области задержан житель одной из Среднеазиатских республик, у которого было изъято 24 кг героина. В 2020 году пресечена деятельность нарколабаратории, где изъяли 5 кг синтетических наркотиков и 1,5 тонны прекурсоров, которые злоумышленники планировали использовать в преступной деятельности. Также, в 2020 году, был вынесен приговор иностранному контрабандисту, который находился в международном розыске.

20 апреля 2021 года, более 120 кг изъятых из незаконного оборота наркотических веществ, в том числе 75 кг героина, были сожжены в плавильной печи на одном из предприятий Самарской области.