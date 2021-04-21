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Происшествия21 апреля 2021 14:23

В Самаре в медицинском колледже от удара током умер 18-летний студент

Трагедия произошла в среду 21 апреля, сейчас правоохранители разбираются во всех обстоятельствах ЧП
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
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Медики помочь парню уже не смогли

Медики помочь парню уже не смогли

Фото: СОЦСЕТИ

Страшное ЧП произошло в среду, 21 апреля, в Самарском медицинском колледже имени Ляпиной. В учреждении, расположенном на проспекте Ленина, скончался 18-летний студент-стоматолог.

- Он работал с паяльником, получил удар током и заработал сильные ожоги, - пишут очевидцы в социальных сетях.

По другой версии, парень получил удар током из-за неосторожного обращения с распределительным щитком на 4 этаже колледжа. Скорая помощь, прибыв на место, оказала всю необходимую помощь в кратчайший срок, но, к сожалению, сердце молодого человека не выдержало.

В самом колледже прояснять ситуацию отказались.

- Комментариев никаких пока не даём, ведётся следствие, - сообщили «КП-Самара» в приёмной директора колледжа.

ЧП