В Самаре в медицинском колледже от удара током умер 18-летний студент

Медики помочь парню уже не смогли Фото: СОЦСЕТИ

Страшное ЧП произошло в среду, 21 апреля, в Самарском медицинском колледже имени Ляпиной. В учреждении, расположенном на проспекте Ленина, скончался 18-летний студент-стоматолог.

- Он работал с паяльником, получил удар током и заработал сильные ожоги, - пишут очевидцы в социальных сетях.

По другой версии, парень получил удар током из-за неосторожного обращения с распределительным щитком на 4 этаже колледжа. Скорая помощь, прибыв на место, оказала всю необходимую помощь в кратчайший срок, но, к сожалению, сердце молодого человека не выдержало.

В самом колледже прояснять ситуацию отказались.

- Комментариев никаких пока не даём, ведётся следствие, - сообщили «КП-Самара» в приёмной директора колледжа.