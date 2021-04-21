В Самаре следователи проверят застройщиков, решающих проблемы дольщиков

Застройщиков проверят

В Самарской области намерены привлечь следственный комитет и надзорные органы к проверкам прозрачности и обоснованности процедуры предоставления компенсационных участков застройщикам, решающим проблемные вопросы дольщиков. Это было озвучено на заседании строительного комитета губдумы.

- Если бы процедура предоставления земельных участков была ясна и прозрачна, то ещё 500-600 семей могли бы решить свои жилищные вопросы, - отметил председатель комитета и владелец одного из крупнейших застройщиков города Владимир Кошелев.

Он также попросил министерство возобновить работу комиссии по решению вопросов обманутых дольщиков (она не собиралась два года), и провести ряд встреч с застройщиками, чтобы обсудить варианты ликвидации отставания по объемам ввода жилья.

Также на Думе напомнили, что в 2019 году в региональном реестре было 42 проблемных объекта, а в начале 2021 года - уже 49.

- Несмотря на нерешенные вопросы людей, в регионе были случаи, когда процедуры конкурсов и торгов на предоставление компенсационных участков не проводились, застройщики заходили на стройплощадки на неясных условиях, а реальная стоимость площадки была в разы выше, чем затраты компании на достройку объекта для собственников, - отметил Владимир Кошелев еще одну проблему.