В Самаре до конца недели будет ветренная и дождливая погода

В Самаре пока дождливо и холодно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаркой области до конца недели будет ветренная и дождливая погода, сообщают в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, в ближайшие сутки ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с, из-за чего в регионе объявлен желтый уровень опасности.

В четверг днем будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой. Температура воздуха составит не более 15 градусов тепла. В пятницу немного потеплеет - до +17, также будет и в субботу. Во все ближайшие дни прогнозируется дождь. В ночное время ожидается +2, +4 градуса.

Холодный воздух поступает в регион из-за мощного скандинавского антициклона, а атмосферные фронты балканского циклона приносят в область осадки.