В Самаре ограничат движение на Ново-Вокзальной

На Ново-Вокзальной временно перекрыли движение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На улице Ново-Вокзальной в Самаре перекроют движение из-за работ на теплотрассе. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

Движение закроют с 8:00 22 апреля до 23:00 25 апреля на участке от Московского шоссе до улицы Ново-Вокзальной.

Из-за ограничений изменится маршрут движения общественного транспорта - автобусов 96, 205, 272 и 295.

272-й и 295-й в направлении Ново-Садовой поедут по Ново-Вокзальной, Фадеева, 22-го Партсъезда, Московскому шоссе, улице Жигулевской, Силовой - и далее по своему маршруту.

Автобусы 96, 205, 272 и 295 в направлении Фадеева поедут по Московскому шоссе с разворотом в районе БКК, далее по Московскому шоссе и Ново-Вокзальной.