В Самаре ограничат движение на Ново-Вокзальной

На Ново-Вокзальной временно перекрыли движение
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
На улице Ново-Вокзальной в Самаре перекроют движение из-за работ на теплотрассе. Об этом говорится в сообщении городской администрации.
Движение закроют с 8:00 22 апреля до 23:00 25 апреля на участке от Московского шоссе до улицы Ново-Вокзальной.
Из-за ограничений изменится маршрут движения общественного транспорта - автобусов 96, 205, 272 и 295.
272-й и 295-й в направлении Ново-Садовой поедут по Ново-Вокзальной, Фадеева, 22-го Партсъезда, Московскому шоссе, улице Жигулевской, Силовой - и далее по своему маршруту.
Автобусы 96, 205, 272 и 295 в направлении Фадеева поедут по Московскому шоссе с разворотом в районе БКК, далее по Московскому шоссе и Ново-Вокзальной.