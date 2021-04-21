На Луначарского в Самаре сделают парковочные места

Улицу Луначарского в Самаре реомнтируют

Новые парковочные места сделают на улице Луначарского в Самаре. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

Парковки для автомобилей организуют на площади в 350 квадратных метров по просьбам граждан.

Кроме того, на площади в 2,5 тысячи квадратных метров сделают пешеходные зоны. Также на улице появятся новые съезды, поставят новые опоры освещения и урны для мусора.

Улицу Луначарского сейчас ремонтируют, до 30 августа в границах улицы Ново-Садовой и Автобусного проезда должно завершиться комплексное обновление.