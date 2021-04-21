В Самаре вечером в среду 9-балльные пробки

В среду вечером в Самаре сложно проехать

Самару в среду вечером, 21 апреля, стартовали 9-балльниые пробки. В городе сложно проехать по Московскому шоссе в обе стороны, а также по улице Ново-Садовой в направлении из города.

Стоит движение на улице Авроры, а также на Южном мосту по направлению в город. Серьезные пробки в исторической части Самары, а также в Куйбышевском районе в месте строительства эстакады.

Сложная дорожная ситуация во многом связана с неблагоприятными погодными условиями. Практически весь день идет дождь, что сочетается с дорожными работами на многих направлениях.

В ближайшие три дня погода останется дождливой, в городе будет холодно.