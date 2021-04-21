На берегу озера в Самарской области обнаружили труп пропавшего две недели назад мужчины

Что обстоятельствах совершения преступления следователям помогут разобраться эксперты Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Днем 20 апреля на берегу озера, которое расположено недалеко от трассы, ведущей в Саратов, обнаружен труп.

По данным собственных источников «КП-Самара», личность мужчины уже удалось установить – это 53-летний Юрий Клименко, об исчезновении которого родственники заявили еще в начале апреля.

Состояние тела указывает на то, что мужчину сильно избили перед смертью. Уголовное дело возбудили по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». В деле уже есть подозреваемые.

По данным источников «Комсомолки», следствие считает, что к гибели Юрия Клименко причастны два его знакомых, обоих зовут Александрами. 9 апреля они все вместе находились в сызранской квартире, где временно жил Юрий. В какой-то момент между мужчинами завязалась ссора. Из-за чего именно, пока не ясно. По версии силовиков, Александры – либо вместе, либо один из них – сильно избили Юрия, от тяжелых травм он умер, а на следующий день его тело на машине вывезли к тому самому месту, где его и нашли – к озеру. Вот только закопали неглубоко.

Оба Александра сейчас задержаны, ни одному из них обвинение пока не предъявлено.