В Самаре лже-полицейский уговорил пенсионерку перевести на свой счет более полумиллиона рублей

Расследование уголовного дела продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительницу Самары обманом вынудили перевести на чужой счет более 500 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

- Неизвестный, под видом сотрудника правоохранительных органов, заставил 72-летнюю жительницу Самары перевести все сбережения на чужой расчетный счет, - рассказали полицейские.

Лже-полицейский утверждал, что деньги могут похитить и их необходимо перевести на «безопасный счет». Пенсионерка поверила мошеннику и перевела ему все свои сбережения.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали и обстоятельства происшествия.