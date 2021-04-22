В Самарской области по подозрению в нападении на студентку задержан насильник

Мужчина отсидел 11 лет за сексуальное насилие, а после освобождения должен был находиться под строгим надзором Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 20 апреля в дачном домике под Жигулевском неизвестный мужчина напал на 19-летнюю девочку-студентку. Угрозами и кулаками он заставил ее подчиняться и удовлетворить его прихоти, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Девушка была в шоке, матери о случившемся сообщила лишь спустя несколько часов, та сразу обратилась в полицию.

На место преступления выехала следственно-оперативная группа, с пострадавшей работали, в том числе, психологи. Оперативники показали ей фотографии мужчин, которые уже были некогда судимы за преступления, связанные с сексуальным насилием. Неожиданно для всех, жертва уверенно указала на одного из них.

По данным собственных источников «КП-Самара» в правоохранительных органах, под подозрение попал 43-летний Виталий М. Мужчина уже был судим за изнасилование, и отсидел 11 лет. Вышел на свободу в 2019 году, и тех пор за ним был установлен административный надзор. Однако, видимо, его было недостаточно. Мужчина пока задержан за несоблюдение ограничений, которые на него были наложены после освобождения из колонии.

Тем временем, в региональном Следственном комитете 21 апреля возбудили уголовное дело по факту сексуального насилия над девушкой. Сейчас силовики проверяют, действительно ли Виталий снова взялся за старое.