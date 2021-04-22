В Самаре продолжается реализация нацпроекта «Производительность труда»

ООО «Техкомплекс» проводится ремонт подвижного состава железной дороги. Фото: Александра БЕЛОВА

В 2021 году при экспертной поддержке специалистов Федерального центра компетенций, на ООО «Техкомплекс» был построен эталонный участок, который наглядно показывает, как меняется производство после внедрения технологий бережливого производства. На предприятии среди прочего проводится ремонт подвижного состава Куйбышевской железной дороги - колесных пар, деповской и капитальный ремонт грузовых вагонов.

За шесть месяцев реализации проекта здесь на 97% снизилось время протекания процессов. Так, в роликовом отделении – участке в составе колесного цеха – почти в 10 раз сократили лишние перемещения сотрудников. Количество людей, занятых в производстве, не изменилось, но операция стала выполняться более быстро и качественно.

- Вступая в нацпроект, мы объективно оценивали стоящие перед нами задачи: повысить ритмичность производства, уровень механизации и автоматизации, а также уменьшить избыточные межоперационные запасы. Ключевая цель – рост производительности труда. Результат уже есть. На следующем этапе мы будем тиражировать приобретенные знания на остальные цеха предприятия: сейчас у нас стартовали еще три перспективных проекта, - отметил генеральный директор ООО «Техкоплекс» Дмитрий Кузнецов.

Сотрудники-рационализаторы получили грамоты от министерства промышленности и торговли региона. Фото: Александра БЕЛОВА

Напомним, что одна из главных целей нацпроекта «Производительность труда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, — внедрить на предприятиях несырьевого сектора систему бережливого производства и за счет этого вывести их на темпы роста производительности труда по 5% в год. Таким образом, к 2024 году производительность труда в стране должна вырасти на 25%.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда — ключевой элемент опережающего экономического развития региона и важная составляющая региональной стратегии лидерства. К концу 2024 года в процесс внедрения системы бережливого производства должно быть вовлечено 169 предприятий губернии