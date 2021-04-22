Пожилые граждане находятся в зоне риска во время пандемии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За сутки в Самаре нашли 51 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе.

Всего в регионе 190 новых заразившихся, при этом областную столицу на этот раз обошел автоград - в Тольятти 58 заболевших.

15 умерших за сутки среди заразившихся становится стабильностью - такое число фиксируют девятый день подряд. На этот раз умерли 10 женщин в возрасте от 58-ми лет до 81-го года и пятеро мужчин от 59-ти лет до 81-го года. У большинства из них были тяжелые сопутствующие заболевания.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 60 053 человек, из которых выздоровели 57 165, умерли - 1 400.