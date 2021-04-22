В Самаре в несколько школ поступили сообщения о минировании

Оперативные службы выезжали по сообщению о минировании в школах в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 22 апреля, в несколько школ Самары поступили сообщения о минировании. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

По имеющимся данным, позвонили в школы 103 и 122. Неизвестные сообщили о минировании, из-за чего на место прибыли оперативные службы. В ГУ МВД России по Самарской области ситуацию не комментируют. Известно, что детей и учителей эвакуировали за несколько минут.

В настоящее время на месте работают специалисты, выясняется, есть ли реальная угроза, или же сообщение о минировании было ложным.