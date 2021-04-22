Совсем скоро горожане поедут на дачи - автобусы уже готовы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дачные автобусы в Самаре в 2021 году начнут ходить уже первого мая. Работать будут все 29 садово-дачных маршрута, по ним будут ходить 57 автобусов, так что перебоев с доставкой дачников до участков случаться не должно. С мая по сентябрь до дачных поселков можно будет доехать по средам, пятницам и в выходные дни. В октябре график сократится и автобусы будут ходить только по субботам и воскресеньям.

- Все автобусы готовы к работе, маршруты признаны пригодными для организации дачных перевозок, - рассказал глава дептранса Сергей Маркин.

Стоимость проезда в этом году останется прежней, от 24 до 40 рублей за поездку по транспортной карте и от 29 до 59 рублей за наличный расчет. Все льготы, как и стоимость проезда, сохранены на уровне 2019 года несмотря на то, что пассажиропоток по понятным причинам упал.

- "На мой взгляд, очень важно, что стоимость проезда и все льготы в общественном транспорте Самары остались прежними даже несмотря на чувствительное падение пассажиропотока. В целом, работа городского департамента транспорта нами оценивается очень высоко. Да, есть единичные случаи, когда случаются проблемы с организацией перевозок, но они оперативно решаются и это тоже говорит о высоком уровне работы департамента", -уточнил председатель комитета по развитию городской инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству и экологии думы Самары Вячеслав Дормидонтов.

Работать на маршрутах как и в прошлые годы будет компания Самараавтогаз и ее субподрядчики. Автобусы будут отправляться со следующих остановок: Аврора, Завод Металлург, Дом Печати, Управленческий, Георгия Димитрова, проспекте Ленина (Первомайская), Хлебная площадь, улица Бакинская, пригородный автовокзал.