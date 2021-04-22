В Жигулевске директор строительной компании не платил работникам "серую" зарплату

Работники строительной компании в Жигулевске не получали "серую" зарплату Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Жигулевске в отношении директора строительно-монтажной компании возбудили уголовное дело за то, что он не платил "серую" зарплату работникам. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры.

В мае прошлого года директор нанял двоих работников, одному из которых обещал зарплату в 25 тысяч рублей в месяц, другому - по 1 тысяче рублей за каждый отработанный день. Трудовые отношения при этом никак не оформлялись.

Отработав 4 месяца, мужчины не получили денег за два из них. Как установила проверка, директор задолжал в общей сложности более 100 тысяч рублей, при этом организация работала, деньги у нее были, а средства, предназначенные для зарплаты, были растрачены.

По факту случившегося в отношении директора возбудили уголовное дело, ему грозит до трех лет лишения свободы.