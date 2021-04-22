Самарцы могут сделать прививку от коронавируса ночью

В Самарской области прививку от коронавируса можно сделать ночью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области работают два круглосуточных пункта, где можно сделать прививку от коронавируса. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

В ночное время прививку можно сделать в Самаре в городской больнице №4 на улице Мичурина, 125. Еще один круглосуточный пункт работает в Тольятти в поликлиническом отделении Ставропольской районной больницы на Автозаводском шоссе, 5.

Прививку могут сделать желающие старше 18-ти лет, вакцинация бесплатная и добровольная.

По последним данным, в Самарской области коронавирусом заразились 60 053 человек, из которых выздоровели 57 165, умерли - 1 400.