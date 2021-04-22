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Здоровье22 апреля 2021 20:29

Самарцы могут сделать прививку от коронавируса ночью

Круглосуточные пункты работают в Самаре и Тольятти
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области прививку от коронавируса можно сделать ночью

В Самарской области прививку от коронавируса можно сделать ночью

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области работают два круглосуточных пункта, где можно сделать прививку от коронавируса. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

В ночное время прививку можно сделать в Самаре в городской больнице №4 на улице Мичурина, 125. Еще один круглосуточный пункт работает в Тольятти в поликлиническом отделении Ставропольской районной больницы на Автозаводском шоссе, 5.

Прививку могут сделать желающие старше 18-ти лет, вакцинация бесплатная и добровольная.

По последним данным, в Самарской области коронавирусом заразились 60 053 человек, из которых выздоровели 57 165, умерли - 1 400.

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