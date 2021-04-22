Художник по костюмам самарского театра оперы и балета получила "Золотую маску"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова получила "Золотую маску"

Художник по костюмам самарского театра оперы и балета Татьяна Ногинова получила "Золотую маску". Она была задействована при работе над балетом "Бахчисарайский фонтан".

Театральная премия "Золотая маска" вручается лучшему спектаклю сезона, лучшему режиссеру, хореографу, дирижеру, композитору, художнику, драматургу и актерам. В четверг, 22 апреля, в Москве в концертном зале "Зарядье" состоялась церемония награждения лауреатов театральной премии.

Премьера балета "Бахчисарайский фонтан" состоялась на сцене самарского театра в 2019-м году. Современная постановка основана на спектакле 1930-х годов. В первые балет представили в Ленинграде в 1934-м году.