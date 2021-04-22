Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды22 апреля 2021 21:22

Художник по костюмам самарского театра оперы и балета получила "Золотую маску"

Татьяна Ногинова была задействована при работе над балетом "Бахчисарайский фонтан"
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий
Художник по костюмам Татьяна Ногинова получила "Золотую маску"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова получила "Золотую маску"

Художник по костюмам самарского театра оперы и балета Татьяна Ногинова получила "Золотую маску". Она была задействована при работе над балетом "Бахчисарайский фонтан".

Театральная премия "Золотая маска" вручается лучшему спектаклю сезона, лучшему режиссеру, хореографу, дирижеру, композитору, художнику, драматургу и актерам. В четверг, 22 апреля, в Москве в концертном зале "Зарядье" состоялась церемония награждения лауреатов театральной премии.

Премьера балета "Бахчисарайский фонтан" состоялась на сцене самарского театра в 2019-м году. Современная постановка основана на спектакле 1930-х годов. В первые балет представили в Ленинграде в 1934-м году.

Культура